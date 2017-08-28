義大利8月景氣指數創近6年高點

義大利政府周一公布，8月景氣指數從7月上修後的105.6點增至107.0點，創下2011年11月以來最高點，其中製造業景氣指數更從107.7點增至108.1點，創下2008年經濟危機以來最高點，主因是歐元區經濟持續復甦令企業看好市場需求擴大。

(工商)