又一南韓慰安婦離世 在世者僅剩36人
韓聯社報導，據南韓慰安婦受害人援助團體「挺身隊問題對策協議會」（簡稱：挺對協）28日消息，慰安婦受害人河床淑當天上午9時10分許因敗血症離世，享年89歲。
挺對協指出，河床淑1928年5月出生在忠清南道瑞山，1944年被日軍騙至中國湖北充當日軍慰安婦。南韓光復後，她仍未能回國，一直留在中國。
在華期間，她沒有入中國國籍，後於1999年恢復南韓國籍，2003年第一次返國。2016年，她在中國生活時摔倒受傷並在當地接受治療，之後於同年4月被移送至南韓中央大學醫院治療。
河床淑生前參與在首爾鐘路區日本駐南韓大使館前舉行的「週三集會」，為解決慰安婦問題積極活動。2000年，她還以證人身分在東京女性國際戰犯法庭上出庭作證。
河床淑去世後，在南韓政府登記備案的238名受害慰安婦中，在世者減少至36人。
(中時)
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