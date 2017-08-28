世大運》陳建安逆轉克南韓好手 桌球男單晉4強

中華隊好手陳建安(圖)擊敗南韓選手，挺進男單4強賽。(中央社)

中華隊桌球單打傳捷報！今(28日)先是鄭怡靜在女單殺進4強，接著男單4強由陳建安和廖振珽登場，在廖振珽輸給法國選手後，全台灣人的希望寄託在陳建安身上，他面對南韓強敵林重勛，一度以1比2落後，但他最後沉住氣，在全場觀眾加油聲中，驚險以4比3逆轉贏球，搶下4強門票。

桌球男單由江宏傑、陳建安、廖振珽、李佳陞4人應戰；歷經預賽一番激戰後，僅廖振珽和陳建安挺進到8強。而到8強賽，預賽氣勢如虹的廖振珽1比4敗下陣來，陳建安面對林重勛雖12比10拿下首勝，沒想到隨後卻以8比11、2比11連輸2場，陷入絕對的劣勢。

全場觀眾不斷呼喊陳建安的名字，替他加油打氣，陳建安也用表現回應期待，以11比6、11比3連拿2勝取得3勝聽牌，但林重勛也不是好惹的角色，第6局擊敗陳建安，把戰線逼進搶7。不過關鍵時刻，陳建安沒被壓力擊倒、沉穩應戰，順利擊敗林重勛勝出。

陳建安與鄭怡靜雙雙挺進4強，中華隊明天確定在桌球項目，會有2面獎牌進帳。而陳建安4強賽對手，將是北韓好手朴申赫；進到女單4強的鄭怡靜，則要和來自北韓的削球好手金頌伊對陣。不過陳建安結束單打賽程後，緊接著稍後將和江宏傑搭配，出戰男雙4強賽，與日本組合力拚爭金的機會。

(中時電子報)