新北警全力以赴 世大運林口選手村周邊交通順暢

新北市警局維持林口選手村周邊交通順暢，協助世大運賽事順利進行。（王揚傑翻攝）

2017世界大學運動會位於林口的選手村為維安與交通的重點，而國道高速公路林口A、B交流道原本就是經常性車多的交通要點，為維護世大運期間選手村往返各賽事場館的交通順暢，並兼顧當地居民交通需求，新北市警局事前會同世大運主辦單位多次針對選手村與各場館實施會勘，縝密訂定交通疏導執行計畫，自8月12日選手村開村以來，林口地區與本市各賽事場館周邊交通狀況良好，成效卓著。

新北交大表示，8月19日世大運開幕活動共240輛選手遊覽車，分12梯次由選手村前往台北田徑場，為維護所有車輛能安全迅速到達，新北市警局先期協調桃園市警局與國道公路警察局，對於車隊行進路線沿線之交織衝突點實施管制。新莊、三重分局於五股、三重交流道加強出口車輛疏導，避免交流道回堵影響高速公路主線車道順暢，開幕當日，所有車輛均能迅速安全抵達目的地。

新北市警察局長胡木源表示，世大運維安與交通是兩大任務，尤其新北市各項捷運重大工程都在施工，要維持順暢本屬不易，世大運交通疏導涉及事前規畫協調、執行時的應變處置，隨時都會遇有突發狀況與為民服務的機會，雖然目前交通疏導工作尚稱順利，但未來仍有閉幕活動的交通重點工作，新北市警局所有同仁均會全力以赴，堅持到最後一刻，讓世大運畫下圓滿的句點。

(中時)