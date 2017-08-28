世大運女排拚戰到底無緣銅牌 下一戰放眼世錦賽
世大運中華女排繼2005年伊士麥世大運奪金後，隔12年再度重返四強。26日準決賽不敵日本，銅牌戰在昨日5時30分在台大體育館，碰上平均身高185公分的勁敵烏克蘭，中華女排仍展現攻擊水準奪下首局，可惜末三局不敵對方強攻，以1:3(25:14、13:25、14:25、21:25)吞敗，在本屆世大運以殿軍收場。
首局開賽雙方打得激烈，雙方分數一來一往，但在中華隊陳姿雅、曾琬羚扣殺下，讓烏克蘭亂了陣腳，將比數拉開至14:10後，就不給烏克蘭機會得分，一路領先，最終在烏克蘭發球出界下，以25:14拿下第一局。
第二局、第三局中華隊遇到亂流，防守失誤加上對方找回攻擊節奏，中華隊打得辛苦，分數差距被拉開，以13:25、14:25失去二局。
第四局開始中華女排展現韌性力挽狂瀾，一開始雙方分數緊咬，分數一路拉鋸至16:16平手，即使烏克蘭反攻取得17:20領先，隊長陳菀婷仍靠發球得分、強攻努力拉至21:24可惜最後以21:25吞敗。
不過中華女排一路拚戰到底不放棄的精神與態度，展現韌性獲得滿場觀眾喝采。賽後總教練林明輝表示，這場比賽中華隊發球威力減弱，加上烏克蘭的身高優勢，是這次世大運比賽遇到最高的一組，無法有效破壞對方的攻擊，不過仍肯定選手的表現。
林明輝特別提及，中華女排剛完成亞錦賽回國、又接續比世大運，一路下來心態、技術都有成長，越打越穩定，這次世大運在台灣主場，有獲得很多的關注與支持，希望能成為台灣排球的歷史，是成長的動力，接下來9月18就要出戰世錦賽資格賽，也會盡全力。
對選手陳怡如來說，這次是最後一屆世大運，賽後記者會上她一度紅了眼眶，但仍強忍落淚表示，比賽輸了就是輸了，但希望能讓以後的學妹當借鏡傳承經驗，才是日後中華女排成長的地方。
隊長陳菀婷、自由球員楊孟樺也都表示，這次回台灣比賽，有這麼多觀眾甚至夜排、到場支持，是之前沒預料到的。選手們都不想輸球、每一場球賽都盡力到最後，也很感謝球迷的支持與鼓勵到最後，藉著比賽檢討輸的原因，未來會更努力。
(中時)
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