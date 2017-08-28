世大運葡萄牙籍裁判皮包遺失 警方神速尋回

汐止警分局社后派出所警員協尋，順利助葡萄牙籍裁判Edmudo silve（左）找回遺失皮夾，並開心和警員合影。（李其樺翻攝）

日前世大運競技體操葡萄牙籍裁判Edmudo silve返國時發現遺失了皮夾，遍尋數日毫無所獲，經報案後汐止警分局社后派出所警員抽絲剝繭，當天就馬上找回裁判遺失皮夾並交還，成功完成一場國民外交。

警方表示，當時Edmudo silve發現皮夾遺失後，緊急聯絡了世大運工作人員協尋，在住宿飯店及比賽會場等場所尋找多日都無所獲，最後工作人員聯絡接駁巴士公司也都無下文，最後只好向汐止分局社后派出所求助。

巡佐李建男、楊世昌2人接獲報案後，抽絲剝繭找出接送裁判的接駁車司機，經過聯繫後要求司機再巡視車內，車行司機果然發現皮夾就遺落在車上，也立即將皮夾送到社后派出所。

巡佐李建男、楊世昌等2人在找回皮夾後，立即聯繫葡萄牙台灣駐點領隊陳先生，將皮夾送至飯店，陳領隊表示這幾天一直在找這皮夾，幸好員警們細心又熱心，才可找回遺失多日的皮夾，當場就以訊息告世大運葡萄牙籍裁判讓他安心，也讚揚警方效率神速。

(中時)