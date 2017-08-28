「陳」來瘋建功 中華女籃逆轉奪銅

中華女籃力克俄羅斯奪銅，全隊興奮歡呼。（譚宇哲攝）

陳晏宇全場狂砍34分助中華女籃奪銅。（譚宇哲攝）

賽後中華女籃全隊大跳勝利之舞，感謝球迷捧場。（譚宇哲攝）

世大運女籃銅牌戰今晚在台北小巨蛋登場，中華女將面對擁有200公分長人的俄羅斯，次節一度落後17分，所幸全隊合力反攻，加上陳晏宇第3節起上演「陳」來瘋，個人單節攻下15分、全場狂砍34分的精采表現，中華隊最後以81比66大勝俄羅斯，搶下銅牌。

開賽首節，雙方命中率低迷，中華隊靠著5次罰球俱中，以及零星外線命中，以16比15暫時領先俄羅斯。

第二節中華隊遭俄羅斯連得5分超前，中華隊喊出暫停後，又因進攻失誤加上外線手感冰冷，被俄羅斯打出一波18比0攻勢，逼得中華隊再喊暫停，第二節結束前5分40秒，中華隊1分未得、落後17分。

暫停後，中華隊打出一波6比0反撲，俄羅斯暫停後，鄭伊秀、林育庭再下5分，將比數追至6分差，最後30多秒，陳晏宇3分球投進，一次籃下爭球後，中華隊掌握最後13秒進攻機會，王維琳再籃下補進壓哨2分球，中場結束中華隊以33比35暫時落後。

第三節開始俄羅斯隊長Gladkova Iuliia先進一顆3分球，接著王維琳、鄭伊秀連得4分拉近比數，中華隊陳晏宇上演「人來瘋」，單節狂進2顆3分球、2顆2分球、6罰球5中攻下15分，比下俄羅斯Gladkova Iuliia單節攻下的11分，帶領中華隊以60比51反超前。

第四節陳晏宇攻勢不減，開節靠著罰球拿下3分，王維琳接續火力攻下4分，陳晏宇投進個人第4顆3分球後，隨即又籃下漂亮助攻鄭伊秀進帳2分，中華隊多點開花，陳晏宇切入2分進算加罰後，助中華隊在末節2分10秒以81比61大幅領先20分，並在眾人歡呼中下場休息，終場中華隊便以81比66獲勝。

賽後中華女籃興奮擁抱，還現場為球迷獻上跳勝利之舞，全場歡聲雷動，全場攻下34分的陳晏宇說，很高興能把銅牌拿下，投進第1球3分球時就有感覺手感很好，所以一有機會就投，很高興能拿下銅牌。

(中時)