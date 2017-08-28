世大運》楊俊瀚：狀況不佳 幸好沒拖累隊友

台北世大運田徑項目賽事28日在台北田徑場舉行，中華隊在4x100公尺接力，以39秒06奪銅，參賽選手鄭博宇（左起）、魏溢慶、楊俊瀚、陳家薰等人感謝觀眾。中央社記者吳家昇攝 106年8月28日

楊俊瀚在臉書感謝李瑋君老師。（圖／擷取自楊俊瀚臉書）

台北世大運田徑項目28日在台北田徑場舉行，中華隊在4x100公尺接力，以39秒06奪銅，參賽選手魏溢慶（左起）、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰賽後一起高舉雙手感謝觀眾。中央社記者吳家昇攝 106年8月28日

世大運田徑場上最辛苦最操勞的就是楊俊瀚了，他從第一天23日的100公尺預賽，到最後一天400公尺接力決賽，每天賽前練習、比賽、收操，幾乎是耗盡了每分力量，28日帶領小老弟們奪得400公尺接力賽銅牌，賽後受訪時表示，其實狀況不是很理想，幸好沒有拖累隊友，完成使命，也幫助隊友實現奪牌夢想了。

楊俊瀚說，「世大運還沒開始前給自己設定的目標就是挑戰自己，第一天看到觀眾的加油聲之後生出無比信心，第二天拿到100公尺金牌，將信心推升到顛峰，沒想到當晚卻失眠了，第三天200公尺預賽，要求自己放輕鬆，當作休息轉換和調整，第四天200公尺準決賽前就知道不妙了，狀況從高峰開始下滑，第五天400公尺接力預賽，憑藉著團隊默契跑出分組第一，今天早上物理治療師李瑋君告訴我可能過於疲憊導致身體已出現問題了，所以決賽跑得有些小心，以不犯錯為原則，好加在沒有連累隊友，順利保住這塊獎牌。」

第四棒陳家薰表示，「熱情觀眾的吶喊聲充斥在整個場館，博宇要把棒子交給我的時候，當下我是聽不到博宇的接棒聲音，好在彼此間默契十足，我邊助跑邊伸出手，棒子神奇的就出現在我的手中。」

在旁邊的鄭博宇聽到後頻頻點頭，我們的默契真的非常好，正在擔心會不會失誤，家薰的手突然間往後一放，就這樣完美交接，兩年前憾事沒有重現。

(中時電子報)