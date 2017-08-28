世大運》楊俊瀚：狀況不佳 幸好沒拖累隊友
世大運田徑場上最辛苦最操勞的就是楊俊瀚了，他從第一天23日的100公尺預賽，到最後一天400公尺接力決賽，每天賽前練習、比賽、收操，幾乎是耗盡了每分力量，28日帶領小老弟們奪得400公尺接力賽銅牌，賽後受訪時表示，其實狀況不是很理想，幸好沒有拖累隊友，完成使命，也幫助隊友實現奪牌夢想了。
楊俊瀚說，「世大運還沒開始前給自己設定的目標就是挑戰自己，第一天看到觀眾的加油聲之後生出無比信心，第二天拿到100公尺金牌，將信心推升到顛峰，沒想到當晚卻失眠了，第三天200公尺預賽，要求自己放輕鬆，當作休息轉換和調整，第四天200公尺準決賽前就知道不妙了，狀況從高峰開始下滑，第五天400公尺接力預賽，憑藉著團隊默契跑出分組第一，今天早上物理治療師李瑋君告訴我可能過於疲憊導致身體已出現問題了，所以決賽跑得有些小心，以不犯錯為原則，好加在沒有連累隊友，順利保住這塊獎牌。」
第四棒陳家薰表示，「熱情觀眾的吶喊聲充斥在整個場館，博宇要把棒子交給我的時候，當下我是聽不到博宇的接棒聲音，好在彼此間默契十足，我邊助跑邊伸出手，棒子神奇的就出現在我的手中。」
在旁邊的鄭博宇聽到後頻頻點頭，我們的默契真的非常好，正在擔心會不會失誤，家薰的手突然間往後一放，就這樣完美交接，兩年前憾事沒有重現。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。