《鑑識英雄2》第一階段殺青 製作人捧現金付團隊酬勞

《鑑識英雄》製作人顧超（左起）在完片擔保人Joseph Yeung、會計師等人的見證下，將現金交給劇組統籌發薪水。（記者廖慧娟攝）

《鑑識英雄2》主角葛蕾（右起）、楊忠穎、王家梁、紀培慧、周孝安、蔡淑臻、蘇達等人出席第一階段殺青宴。（記者廖慧娟攝）

《鑑識英雄》今天（8月28日）中午舉行第2季第一階段15集的殺青宴，製作人顧超親手把400多萬元台幣交給劇組統籌，結清製作團隊的薪水，粉碎該劇有財務危機的傳言，也希望打破影視作品殺青後數月，甚至播出或上映後才給付酬勞的慣例，照顧所有工作人員。

顧超表示，台灣影視作品要與國際接軌，必須投入資金創作高品質的作品，所以他砸大錢建置長期使用的拍攝基地，引入過去只有電影採用的完片擔保制度，並由會計師監督資金收支，提高演員及工作人員的酬勞，並在每個階段的拍攝工作結束即給付，保障工作人員的生活，提供更好的拍片品質。

但顧超也不諱言，以台灣現有的市場、文化部的旗艦補助金是無法支持，事實上，以國際影視產業的發展趨勢來看，單一作品已不能靠版權銷售或票房收入獲利，必須並以《鑑識英雄》全IP概念，開發周邊產業，他甚至還與美國的《CSI：重返犯罪現場》製作團隊談合作，未來不排除在《CSI》的劇情中插入《鑑識英雄》團隊，讓台灣演員加入《CSI》的鑑識團隊聯合辦案，不僅可觀摩美國劇組的創作模式，也提高《鑑識英雄》的國際能見度。

(旺報)