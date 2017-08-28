下架作業完成 全台回收156萬顆芬普尼毒蛋

此次全台有44家蛋雞場所產的雞蛋遭驗出芬普尼超標，截至今日晚間6時，衛生單位累計出動570人次，稽查540家業者，從畜牧場及下游通路總計回收封存155萬9440顆蛋，其中包括從畜牧場封存的58萬0310顆蛋，下游通路則是封存了97萬9130顆蛋，目前通路端的下架回收工作皆已完成。

農委會表示，目前各地方政府動物防疫單位已展開不合格蛋雞場的採樣複驗工作，除了上周已有7場申請複驗合格外，今日還有30場經複驗合格，總計已有37家蛋雞場複驗合格，尚餘7場正申請複驗中，預計於近日完成複驗，蛋雞場只要經檢驗合格後，地方政府防疫機關就會解除其移動管制，新生產的雞蛋能夠恢復上市。

農委會防檢局表示，4.95%的芬普尼水懸劑自去年年1月1日起刪除所有在農作物上的使用範圍，因芬普尼雖屬於急性中等毒，致癌性為C級，殘留容許量很低，若有使用極易超標，才沒有公告禁用並撤銷許可證，仍可以加工製造專供外銷，因此不肖商人尚有取得管道，再推銷給雞農使用，防檢局將儘快公告4.95%芬普尼水懸劑為禁藥，並撤銷所有製造或輸入的許可證。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，蛋雞場端的封存工作先前早已完成，今日下游通路也完成回收，昨日食藥署對外發布消息，要求通路商應於今日下午6時前自主下架問題雞蛋，否則可開罰，有達到加速下架的效果，順利於今日完成下架作業。

王忠恕表示，雖然有業者反映台灣的芬普尼殘留標準就是可被定量測出的最低量5ppb，比美日等國還嚴上許多，但目前台灣禁止對蛋雞使用芬普尼，因此依照法規，雞蛋就是不得驗出芬普尼殘留。

(中時)