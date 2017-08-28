世大運閉幕 李來希：不會發動抗議
全國公務人員協會理事長李來希今（28）日表示，819反年改抗議世大運開幕，不是他發起，但卻有人將矛頭指向他，他已被嚇到，所以不會在閉幕式發動抗議，目前也沒聽聞有團體發動抗議。
反年改團體在8月19日世大運開幕式抗議，引發不少民眾強烈批評，世大運閉幕式將在30日登場，除了節目內容外，反年改團體是否要再動員抗議也受關注。
根據中央社報導，李來希下午接受電話訪問時表示，819反年改抗議不是他發起，但卻有人將矛頭指向他，他已經被嚇到了，所以不會在閉幕式發動抗議，目前也沒聽聞有團體要在閉幕式發動抗議。
不過，李來希指出，如果有團體要發動抗議，「原則上，我都支持」，如果有團體以禮相待邀請他，他也會相挺，「我不會放棄夥伴」。
(中時電子報)
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