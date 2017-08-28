日本二戰731部隊虐待英美戰俘 媒體揭露

講到第二次世界大戰日軍犯下的暴行，一般人多半會想到受害者是中國人，日本當時甚至成立731部隊，抓來中國人進行活體實驗，研究如何進行細菌戰。然而除了中國人之外，被日本抓到的英美各國戰俘，也受到731部隊的折磨，成為細菌戰實驗對象，這段歷史由勇敢的日本媒體人出書揭發。

28日中國新聞網報導指出，由日本人西里扶甬子撰寫的全面揭秘731部隊的長篇紀實作品《在刺刀和藩籬下：日本731部隊的秘密》，28日在瀋陽舉行讀者見面會。書中首次揭露日本731部隊在瀋陽盟軍戰俘營對英美盟軍所犯下的罪行，獨家實地採訪大量被害者及原731部隊人員，揭露了戰後731部隊通過和美國的司法交易，用交出各種實驗資料換來免除戰犯追責的內幕。

本書作者西里扶甬子，畢業於日本北海道大學英美文學科專業，日本媒體人，長期關注日本侵華戰爭。從上世紀80年代中期開始，西里扶甬子著手侵華日軍細菌戰罪行資料的收集、調查、研究和報導，並一直關注731部隊的相關情況。先後在BBC、CNN、PBC等媒體報導日軍細菌部隊的戰爭罪行。她在日本出版有《生物戰部隊731》《731部隊——生化武器與美國》。

近年，在前書基礎上，西里扶甬子又實地採訪大量當年731部隊成員及其家屬，並多次赴美國、中國等地採訪盟軍戰俘及其家屬、中國細菌戰受害者及後人，取得大量第一手資料，完成了最新的《在刺刀和藩籬下——日本731部隊的秘密》一書。真實再現了731部隊在中國，尤其是在瀋陽二戰盟軍戰俘營對各國戰俘犯下的累累罪行。

英美等國的盟軍被日本抓到後，部分被送到當時日本的傀儡國滿州國城市瀋陽關押，其中不幸者在此成為日本的細菌戰實驗對象，被強行注射，因而喪生。如今瀋陽還有盟軍戰俘營遺址。根據1945年1月的名冊，奉天俘虜收容所及第一、第二分所共關押了2,018名分別來自美國、英國、澳大利亞、荷蘭、加拿大、紐西蘭、印度等同盟國的戰俘，戰俘的平均年齡是26歲，他們當中共有250人死去，死亡率高達16%。相對而言被德國抓到的盟軍戰俘死亡率僅有4%。

中國新聞網報導指出，活動現場西里扶甬子介紹了自己30多年來調查731部隊秘密的初衷和經歷，她表示，感謝中國讀者對此書的關注。她認為日本政治家對國際社會的日本立場和國際社會的認識評價都缺乏敏感性，如果這本書能夠對這種事態加以反擊，將是她的榮幸

(中時)