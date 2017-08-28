曾被男友打爆胸 網紅自招是變性人？

王瑞兒曾自曝被男友家暴，被網友轟炒新聞。（圖／翻攝自王瑞兒微博）

常被懷疑是變性人，王瑞兒怒了。（圖／翻攝自王瑞兒微博）

曾有「大陸第一網紅」之稱的嫩模王瑞兒，今年2月自曝被男友家暴，還曬出右眼、嘴角被打到紅腫瘀血的慘照，就連胸部也變形幾乎爆炸，一度成為新聞焦點。而她今（28日）突在微博提到變性人話題，引來網友直虧「承認自己是變性人了嗎？」

王瑞兒表示，很多人會私信問她是不是變性人、是不是人妖，見大家如此關心，又或許實在受不了網友的酸言，她便生氣說：「是又怎樣？我沒有吃你家的，也沒用你家的，為何如此咄咄逼人？」

貼文一出，有網友見她反應如此激烈，便留言「那就是囉」，猜測她是間接承認，但也有粉絲要她別在意酸民的看法，為她加油打氣。

(中時電子報)