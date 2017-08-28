中市外埔綠能生態園區ROT案簽約 2018年8月底試營運

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中市外埔綠能生態園區ROT案簽約，2018年8月底試營運
台中市環保局長白智榮（中）今天為全國首座同時擁有「廚餘厭氧發電」及「稻稈氣化發電」雙核心技術的台中市外埔綠能生態園區與禾山林綠能公司舉行簽約儀式。（盧金足攝）
中市外埔綠能生態園區ROT案簽約，2018年8月底試營運
外埔綠能生態園區將廚餘及稻稈等有機廢棄物回收再利用，轉化成生質能源，發展綠色能源。（圖／台中市府提供）

全國首座同時擁有「廚餘厭氧發電」及「稻稈氣化發電」雙核心技術的台中市外埔綠能生態園區今天（28日）舉行簽約儀式，總投資金額逾6.3億元，由禾山林綠能公司採促參ROT方式整建營運，預計2018年8月底完工試營運。環保局長白智榮表示，行政院環保署宣布要在北中南各蓋一座廚餘生質能源廠，市府此時已率先跨出一大步，將讓外埔綠能生態園區成為全國典範。

環保局表示，外埔堆肥廠從停工閒置至今，外觀宛如一座廢墟，產生環境及治安問題，讓當地發展受限，環保局依照「

促進民間參與公共建設法」，公開徵求民間廠商採厭氧發酵及稻稈氣化作為技術核心，目標1年處理5萬4000公噸廚餘及5萬公噸稻稈。並採限定料源、密閉負壓等方式，避免臭味及汙染問題。

未來外埔綠能生態園區完工後，每年發電量共約3377萬度，約可提供9670戶家庭一年用電量，相當於可提供整個外埔區一年用電量。

環保局長白智榮表示，外埔綠能生態園區將廚餘及稻稈等有機廢棄物回收再利用，轉化成生質能源，不但發展綠色能源

，也可減輕焚化爐負荷，延長焚化爐使用年限；另一方面，也協助農民解決露天燃燒，造成空汙的棘手問題，成功引進這項具有前瞻性的綠能技術，將讓台中外埔綠能生態園區成為全台典範，甚至走向國際。

白智榮強調，廚餘發電不但落實循環經濟，每年更可節省廚餘處理費用5千多萬元；同時，也規劃每一期每公頃約3000元向農民收購稻稈，約可增加農民每年每公頃收入約6000元；未來產生的電售給台電後，也將有一定比例回饋地方，讓閒置已久的堆肥廠轉型再生，帶動周邊發展，創造環保、農民

、經濟發展多贏局面。

(中時)

關鍵字：園區廚餘生態園區生態農民
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