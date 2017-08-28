中市外埔綠能生態園區ROT案簽約 2018年8月底試營運
全國首座同時擁有「廚餘厭氧發電」及「稻稈氣化發電」雙核心技術的台中市外埔綠能生態園區今天（28日）舉行簽約儀式，總投資金額逾6.3億元，由禾山林綠能公司採促參ROT方式整建營運，預計2018年8月底完工試營運。環保局長白智榮表示，行政院環保署宣布要在北中南各蓋一座廚餘生質能源廠，市府此時已率先跨出一大步，將讓外埔綠能生態園區成為全國典範。
環保局表示，外埔堆肥廠從停工閒置至今，外觀宛如一座廢墟，產生環境及治安問題，讓當地發展受限，環保局依照「
促進民間參與公共建設法」，公開徵求民間廠商採厭氧發酵及稻稈氣化作為技術核心，目標1年處理5萬4000公噸廚餘及5萬公噸稻稈。並採限定料源、密閉負壓等方式，避免臭味及汙染問題。
未來外埔綠能生態園區完工後，每年發電量共約3377萬度，約可提供9670戶家庭一年用電量，相當於可提供整個外埔區一年用電量。
環保局長白智榮表示，外埔綠能生態園區將廚餘及稻稈等有機廢棄物回收再利用，轉化成生質能源，不但發展綠色能源
，也可減輕焚化爐負荷，延長焚化爐使用年限；另一方面，也協助農民解決露天燃燒，造成空汙的棘手問題，成功引進這項具有前瞻性的綠能技術，將讓台中外埔綠能生態園區成為全台典範，甚至走向國際。
白智榮強調，廚餘發電不但落實循環經濟，每年更可節省廚餘處理費用5千多萬元；同時，也規劃每一期每公頃約3000元向農民收購稻稈，約可增加農民每年每公頃收入約6000元；未來產生的電售給台電後，也將有一定比例回饋地方，讓閒置已久的堆肥廠轉型再生，帶動周邊發展，創造環保、農民
、經濟發展多贏局面。
(中時)
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