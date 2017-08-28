中印邊界退兵 印度參謀長：以後對峙會常發生

印度陸軍參謀長拉瓦特(圖)表示，中國在邊境地區大幅增強戰力，印度必須有充足的準備才行。（圖／新印度快訊）

大陸中央電視台今年8月於全國新聞聯播節目中密集播出共軍演習的消息，並配有大量實彈演練畫面，對中印兩國在邊界洞朗地區的對峙表達不惜一戰的姿態。圖為央視新聞聯播畫面。（圖／美聯社）

印度陸軍參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)在中印邊界上與中國軍方領導人會面時表示，中印雙方都應該回到6月16日前的邊界線，但目前還沒找到解決方案。

印度News18電視聯播網報導，印度陸軍參謀長拉瓦特認為，因為中國想要改變目前邊界狀態，未來類似洞朗邊界對峙事件還會經常發生，這是印度必須要擔憂的問題。

拉瓦特上周六才在印度浦那大學(avitribai Phule Pune University)發表名為「印度現階段地緣戰略建構的挑戰」演說，他在與會場內的媒體談話時指出，印度不應該自滿，現在對峙算是解決了，但印軍不應該認為這種事會就此結束。

拉瓦特說，邊界的相關爭議還會持續存在，這是因為雙方對於實際控制線(Line of Actual Control)有不同的認知。逾越實際控制線確實經常發生，有時會在邊界駐軍之間發生誤會，還好目前雙方有協調機制可以化解這些誤會。

拉瓦特進一步說，在與解放軍將領會談期間，印方堅持雙方都要退回6月16日之前的位置，但並沒有達成共識。現在事件已經升高為政治與外交等級，就必須要有政治誘因透過外交方式來解決。

他指出，中國軍隊在機動性、裝備與後勤作業都有長足的進步，尤其是在西藏高原地區。這是緣於軍事基礎建設的發展，讓共軍可以在部隊集結、衛星信息網路協同作戰上發揮戰力。

當中國在這些地區強化了實際戰力，拉瓦特說，就不應該認為類似洞朗邊界對峙事件不會再發生，必須對此提高警覺並著手準備才對。

拉瓦特表示，中國對印度的周邊國家如巴基斯坦、馬爾地夫、斯里蘭卡與緬甸不斷加強軍事與經濟合作，中國與巴基斯坦經濟走廊(CPEC)甚至直接穿越印度的克什米爾地區，挑戰印度對該地區的主權。原訂於10月進行中印年度聯合演習時程還未獲確認，這項演習輪流在中印兩國領土上舉行，但目前完全沒有進展。至於是否因為邊境對峙而讓聯合演習延宕，他說，「有可能，但我們不確定。」

(中時電子報)