古天樂《殺破狼‧貪狼》扮最強老爸 救女兒不惜一切

古天樂在《殺破狼‧貪狼》飾演到泰國營救女兒的父親。（双喜電影提供）

陳漢娜飾演古天樂的女兒，為古天樂詮釋的父親動容。（双喜電影提供）

葉偉信執導，古天樂、林家棟、吳樾、Tony Jaa等人主演的動作片《殺破狼‧貪狼》，本周五（9月1日）將在在台灣上映。由於該片在大陸上映12天，截至今天（8月28日）晚上8點，票房已達4億5870.6萬元人民幣（約台幣21億1463萬元），香港上映不到48小時即飆破200萬元港幣（約台幣779.8萬元），好評如潮，讓台灣觀眾極度期待。

被陸媒形容為「港版最強老爸」古天樂，為了營救在泰國被綁架的女兒（陳漢娜飾），無懼對抗黑市活體器官販賣組織，不僅在動作導演洪金寶指導下，打得起勁，身手超強，堪比好萊塢「救援老爸」連恩‧尼遜，情感戲也令觀眾印象深刻。

古天樂2008年與劉若英主演電影《一個好爸爸》，對妻兒的情感流露觸動人心，獲得包括當年金馬獎、香港電影金像獎的影帝提名，而他在《殺破狼‧貪狼》的表演更上一層樓。

片中最動人的一幕戲就是古天樂最後找到女兒，在看到女兒的那一瞬間崩潰的鏡頭。古天樂坦承那場戲是最難演的一場戲：「導演要用臉部反應去表達整場戲，那個地方很小，我的女兒躺在床上，我要用近的鏡頭去拍，整個身體語言也沒辦法表達出來……拍攝的時候我們拍了兩個不同的版本，上半天我們拍了，中午休息我們說不如改個方式再拍一次，那天花的力氣非常地大。」

為了讓這場戲更有感染力，導演葉偉信讓古天樂哭了一整天，最後才有讓觀眾為之動容的演出！就連一起演出的陳漢娜也感動：「我已經第5次看這部戲，每次見到戲裡面爸爸古天樂抓狂地跟我說『對不起』，我就忍不住哭了。」

(旺報)