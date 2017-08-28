美駐俄大使：美尚未決定提供烏克蘭致命武器
在烏克蘭東部，宣布獨立建國的分離主義者與政府軍之間的衝突，雖經多次停火協議，仍未徹底執行，此前美國防部長馬蒂斯表示，華盛頓正考慮提供基輔致命武器，他將在結束對基輔的訪問後向美領導人遞交提案。馬蒂斯的訪問已於上周進行。不過美國駐俄大使表示，美尚未決定提供烏克蘭致命武器。
俄羅斯衛星通訊社莫斯科28日報導指出，美國駐俄羅斯大使約翰•特福特表示，華盛頓尚未就是否向基輔提供防禦性致命武器的問題做出決定。特福特在接受“莫斯科回聲”廣播電臺採訪時表示：「據我所知，此事尚無定論」。
俄羅斯一再警告美國不要實施向烏提供武器的計畫，因為此舉只會導致頓巴斯衝突升級。俄總統新聞秘書佩斯科夫曾多次表示，向烏外援武器無助於頓巴斯危機的解決和明斯克協議的實施。
歐洲大多數政治家均反對向烏克蘭提供武器。德國前外長、歐安組織前主席、德國總統施泰因邁爾此前表示，向烏提供武器極具風險，且對解決危機適得其反。
(中時)
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