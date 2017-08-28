鐵工師傅欠賭債持槍連4搶 今在高雄投案
台南市24日凌晨2時55分起，70分鐘內在仁德、歸仁、永康區連續發生4起機車騎士強盜案，蔣姓男子因欠賭債又缺錢，當夜持槍連搶3家超商與1家加油站，得手4萬2000元，並一度在加油站開槍示威，警方連日查緝，令他走投無路，28日下午3時在高雄左營向警方投案。
台南市24日凌晨不平靜，蔣嫌身著深色衣褲，戴口罩，騎著機車，在70分鐘內持槍連幹4件強盜案，包括仁德、歸仁、永康區共3家超商與1家加油站，每家各搶得約1萬餘元。
他在加油站行搶得手後，不滿一旁加油站員工質疑「你槍是假的？」隨手開槍射擊一發示威後離去。
他犯案後將作案手槍丟在安平區四草大橋下，隨後四處躲藏，但他在超商收銀機留下指紋，歸仁警方成立專案小組，3小時內查獲作案機車，並得知嫌犯為27歲的蔣姓鐵工師傅。
蔣嫌一夜連搶4案，警方破案壓力重大，連日全力追拿，他作案4天來花光盤纏，知道難逃法網，28日下午透過律師陪同，在高雄左營向警方投案。
蔣嫌落網後，坦承因欠債又缺錢，乾脆持槍行槍，專找沒有客人，只剩店員的超商與加油站下手。警方依照違反槍砲條例、強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。
(中時)
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