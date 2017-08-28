世大運》田徑賽收場 2金2銀4銅創史上最佳
世大運田徑場經過6天激戰後終於在28日晚間落幕，雖然男子1600公尺接力賽中華隊失常，而且因為踩到別人的跑道而被宣布失格，但中華隊總計拿下2金2銀4銅，創下歷來參加世界賽最佳成績。
中華隊在1600公尺接力賽由王偉旭擔任開路先鋒，可惜他沒能殺出一條血路出來，反倒是多明尼加選手一馬當先竄出，逐步拉開領先差距，3分04秒34輕鬆摘金，第二棒余晨逸接手後力圖追趕，就在800公尺處有選手跌倒，場上瞬間一團亂，原本在倒數第二的中華隊靠著楊隆祥追趕到第四位，最強的陳傑加足馬力，在進入最後彎道前已超車到第三位，無奈還是因為體力消耗太快，最後50公尺速度明顯慢了下來，最終與獎牌擦身而過。
賽後大會重新審視後發現中華隊第二棒余晨逸交接給第三棒楊隆翔的時候踩到別線跑道，最終宣布中華隊失格。
中華田徑隊在這次世大運可說是大放異彩，男子100公尺楊俊瀚與男子標槍鄭兆村破亞洲紀錄，兩位真男人先後摘金，男子110公尺跨欄陳奎儒和男子400公尺跨欄陳傑搶銀，男子跳高向俊賢、男子標槍黃士峰、男子400公尺接力以及女子團體半程馬拉松得銅，寫下1991年參賽以來最佳成績，同時也是台灣田徑史上最輝煌的成就。
(中時電子報)
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