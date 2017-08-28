北京國際圖書博覽會開幕 賈平凹小說《高興》英文版首發

《高興》英文版首發式現場合影。（取自中新網）

第二十四屆北京國際圖書博覽會日前在北京正式開幕，亞馬遜宣佈在其全球14大站點同步首發大陸名作家賈平凹的小說《高興》的英文版《Happy Dreams》，且為紙本、電子書同步發行。

《高興》為賈平凹歷時3年、2007年發表的作品，期間曾六易其稿。小說內容描寫一個名叫劉高興的陝北民工進城打工，為讀者呈現出生活的五味雜陳。

亞馬遜跨文化出版事業部（Amazon Crossing）主導完成《高興》英文版的翻譯工作，並在2017北京國際圖書博覽會期間為其舉辦全球首發儀式，這也是亞馬遜首度為華人作家的作品英文版，舉辦全球性的首發活動。

「我覺得具體的翻譯工作還是很困難的，但是很偉大的一件事。」賈平凹感慨地說，翻譯也是重新創作了一次，「我要對翻譯家表示我自己的敬重」。

(旺報)