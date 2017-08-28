北京國際圖書博覽會開幕 賈平凹小說《高興》英文版首發
第二十四屆北京國際圖書博覽會日前在北京正式開幕，亞馬遜宣佈在其全球14大站點同步首發大陸名作家賈平凹的小說《高興》的英文版《Happy Dreams》，且為紙本、電子書同步發行。
《高興》為賈平凹歷時3年、2007年發表的作品，期間曾六易其稿。小說內容描寫一個名叫劉高興的陝北民工進城打工，為讀者呈現出生活的五味雜陳。
亞馬遜跨文化出版事業部（Amazon Crossing）主導完成《高興》英文版的翻譯工作，並在2017北京國際圖書博覽會期間為其舉辦全球首發儀式，這也是亞馬遜首度為華人作家的作品英文版，舉辦全球性的首發活動。
「我覺得具體的翻譯工作還是很困難的，但是很偉大的一件事。」賈平凹感慨地說，翻譯也是重新創作了一次，「我要對翻譯家表示我自己的敬重」。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。