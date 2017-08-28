世大運》最後1戰7比1勝俄羅斯 中華棒球獲第5
中華棒球隊今（28日）在本屆世大運最後役對俄羅斯之戰，靠先發投手呂彥青主投5局飆10K只失1分帶領下，以7比1獲勝，並在第5至第8名排名賽，以4戰全勝獲得第5名。
第5至第8名排名賽今全部結束，除中華隊獲第5，俄羅斯第6、法國第7、墨西哥第8。
上屆並列金牌的中華隊，預賽1勝2敗，無緣晉4強爭金牌2連霸，但仍盡力在於第5至第8順位排名賽全力拚佳績，最終獲得與1995年相同的排名第5。
首戰對法國主投6局飆出12K無失分的呂彥青，此役因王正棠9下出現遭逆轉「再見失誤」，錯失拿下世大運首勝；今二度掛帥對俄羅斯再投出先發5局10K，只被1支安打失1分佳作，最終拿下本屆首勝，並與牛棚吳俊杰、吳丞哲、吳承諭及李子揚聯手，合計投出16K，被2安，失1分，助中華隊贏得本屆最後1戰。
中華隊全場擊出10支安打，獲7次保送與對方2次失誤，全場於第2至第4局各攻下2分，第6局得1分，終場贏6分獲勝。
王正棠、蘇智傑、張閔勛此役都擊出2支安打，張閔勛攻下2分打點全隊最多。
(中時電子報)
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