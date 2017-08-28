印度性侵教主遭判10年 為免再生事端 當局警戒

印度法院28日宣布，「真神宮」教主辛格性侵罪判刑10年。為避免信徒再度鬧事，印度警方在拘禁辛格的監獄外佈下臨時路障，嚴密戒備。(美聯社)

印度教教派「真神宮」(Dera Sacha Sauda)教主辛格被控在2002年性侵2名女信徒一案，繼法院25日裁定他有罪後，今天宣布辛格判刑10年。辛格的律師團隨即表示將上訴到高等法院。

哈里亞納邦潘切庫拉的中央調查局特殊法庭，25日判決自稱「聖人」的辛格有罪，並把他當庭收押，不服判決的辛格信徒發動大規模暴力抗爭，在旁遮普與哈里亞納邦造成38人死亡。在28日宣布刑期前，辛格的支持者也縱火焚燒車輛。

印度媒體報導，檢方原本對辛格求處無期徒刑重刑，但法官沒有採納。由於辛格的大本營位於哈里亞納邦，該邦首席部長已召開緊急會議因應，政府也早已針對旁遮普與哈里亞納邦部分地區施行宵禁，軍方也派員就近應變，並下令只要發生暴力事件就格殺勿論。

(中時)