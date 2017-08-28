美駐俄大使：去年美大選30州選舉系統遭俄駭客攻擊
儘管去年底川普擊敗了希拉蕊當選美國總統，並於今年1月就職，然而就職後卻不斷被爆料俄國試圖用各種方式干預美國大選並和川普陣營聯繫，導致川普身陷「通俄門」醜聞當中，美國駐俄大使又近一部宣稱，去年美國大選時有30州選舉系統遭俄駭客攻擊，此說恐進一步加深美國人對於俄國干預自己大選的印象。
俄羅斯衛星通訊社28日報導指出，美國駐俄羅斯大使約翰•特福特在接受「莫斯科回聲」廣播電臺採訪時表示：「據我所知，50個州中有30個州的選舉委員會受到了俄羅斯駭客的攻擊」「這令美國人非常沮喪，並且他們認為這是對選舉系統的直接攻擊」。
俄羅斯多次否認該指控，俄總統新聞秘書佩斯科夫稱這些說法「毫無根據」。俄外長拉夫羅夫表示沒有任何證據顯示俄羅斯干預美法德三國選舉。
(中時)
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