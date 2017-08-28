陸建紅色旅遊公路 總長2442公里
中國青年網報導，大陸交通運輸部新聞發言人吳春耕表示，去年10月大陸國務院對發展「紅色旅遊」做出新的決策部署，提出交通運輸部門負責組織紅色旅遊經典景區配套公路建設。近日，交通運輸部正式印發《全國紅色旅遊公路規劃(2017-2020年)。
《規劃》提出，到「十三五」末，具備條件的紅色旅遊經典景區景點，要有三級以上公路連接周邊國省幹線公路或城市，與周邊路網共同形成便捷、安全、可靠的紅色旅遊公路網路。
《規劃》確定126個紅色旅遊公路專案，涉及28個省區市，建設總里程約2442公里，總投資約231億元人民幣，安排車購稅資金約74億元，占項目總投資的32%。
(旺報)
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