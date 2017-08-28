長沙醫療機器人 可判斷100多種疾病

《長沙晚報》報導，在國家超級計算長沙中心曝光的「人工智慧醫生輔助診療技術及系統」，已經載入來自大陸200多家三甲醫院的8000多萬份病例，囊括了100多類常見疾病，所有的運算都在長沙中心完成。

超級計算長沙中心副主任彭紹亮表示，這個機器人醫生通過固定格式的問題和病人互動，根據症狀描述開具檢查單，檢查結果出來後，系統自動出具診斷結論，一線臨床醫生再對結論予以確認。

彭紹亮表示，機器人上週跟大陸200多位醫學專家進行了PK，工作人員將100份患者資料登錄給機器人，現場連接天河超級電腦，4.8秒鐘完工，機器人的診斷與醫生的原始診斷達到100%吻合。

(旺報)