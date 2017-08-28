王世均爆帶新歡朝聖阿妹 洪曉蕾笑回「我有小王」
甜美名模洪曉蕾2006年帶球嫁前東森購物營運長王世均，婚後經歷風風雨雨，兩人因此獲封「驚世夫妻」，然這段婚姻苦撐10年仍宣告破局，之後兩人感情世界各自精采屢爆新戀情，日前王世均又被目擊帶妹遠赴高雄看張惠妹演唱會，疑結新歡，前妻洪曉蕾被問到此事，除了祝福，竟曝自己也有「小王」陪。
「驚世夫妻」洪曉蕾與王世均，雖然離婚，然仍共同照顧孩子，而離婚後兩人都曾傳出新戀情，據《聯合報》報導，前天有民眾目擊王世均跟一名與前妻完全不同款的嬌小女子現身高雄巨蛋，朝聖阿妹演唱會，過程中男方還搭上對方肩膀，互動親暱，被疑是他新結交的對象，至於女方身分，王世均本人未對外多解釋。
對於前夫王世均疑帶新妹看演唱會，洪曉蕾回應媒體：「祝福他，也希望他好好欣賞演唱會每一段精彩的過程」，至於自己的感情生活，洪曉蕾竟笑著自曝：「我現在的情人就是我們家『小王』」，「小王」指的是兒子，對於新戀情，她抱持大方開放態度，對外喊話：「如果愛情真的來了，我也不反對」。
(中時電子報)
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