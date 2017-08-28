高盟傑自曝拍戲曾卡到陰發狂 4個人抓不住

高盟傑（右）與林玟誼。（華視提供）

高盟傑（右）與林玟誼。（華視提供）

落水戲。（華視提供）

華視新八點檔《春風愛河邊》目前在高雄拍攝，高盟傑不擔心鬼月禁忌，不顧拍攝前一天中暑感冒「體虛」，仍敬業下水拍落水戲，並多次不同角度詮釋身體hold不住而落水的畫面，一點都不喊苦，得意說：「我腰力還是很好的。」他落水後喝了好幾口水，笑稱：「愛河好鹹喔。」

首次演出華視戲劇的林玟誼，過去曾為戲在溪中游泳、被車撞飛落海、連人帶車衝下海，堪稱「落水專門戶」，林玟誼表示以往工作人員聽到落水，第一直覺都會想到是她要拍，這次看到劇本笑說：「終於不是我了。」

聊到不可思議的靈異故事，高盟傑回憶當年第一次拍電影，住在拍攝的房子卻卡陰。當時他只記得在做夢，醒來卻在廟裡，臉上被師父畫許多符咒。工作人員說他當時自言自語，現場4人抓他抓不住，事後等師父處理完，他才聽說拍攝地旁剛好有人過世，疑似這樣才卡陰。

劇中林玟誼為追債，意外與高盟傑墜入愛河，拍攝當天正逢情人節前夕，高盟傑的女友特地到現場探班，不時貼心為高盟傑遞飲料，流露甜蜜。已單身3年的林玟誼對感情事很隨緣，目前以工作為重，不排斥跟圈內人交往。是否會喜歡高盟傑這類型男生，她笑說「如果在一起，應該無時無刻都會發笑」。

(中時)