世大運》中華最後奪金希望羽球、桌球和網球

台北世大運羽球項目28日在台北體育館舉行，羽球球后戴資穎（圖）在8強賽中攻勢凌厲，以直落二的成績順利晉級4強。中央社記者吳家昇攝 106年8月28日

經過10天激戰後，世大運中華代表團已寫下18金、29銀、25銅的史上最佳紀錄，但中華隊在最後一天賽程還有機會在羽球、網球與桌球項目摘金奪銀，尤其是羽球五個單項都有選手晉級準決賽，球后戴資穎期盼帶領隊友實現教練團開出的五金店目標，桌球鄭怡靜和陳建安也有機會問鼎金盃，至於網球則剩下莊吉生和李亞軒力拼男女單冠軍。

(中時電子報)

中華隊29日賽程