世大運》外線投瘋了 陳晏宇：第一球就有感覺

2017世大運女籃銅牌戰，中華隊靠著後衛陳晏宇（白衣）攻下34分。(中央社)

面對戰鬥民族俄羅斯，中華女籃「法拉利」陳晏宇，28日銅牌戰手感炙熱，全場攻下34分，三分球8投5中，第3節關鍵追分階段獨攬15分，助中華隊81比66扳倒俄羅斯，她透露，第一球就覺得手感不錯。

今年對陳晏宇而言無疑是豐收年，7月印度亞洲盃，陳晏宇生涯首披中華女籃成年隊戰袍，台北世大運再替女籃拿下隊史第2面獎牌，是繼2009年深圳鍍銀後最佳成績。

前役不敵澳洲與金牌擦身，陳晏宇同樣在終場鈴聲響起後紅了眼眶。一天休兵沉澱，中華女籃銅牌戰再戰，即便上半場落後，陳晏宇第3節領銜，率中華隊打出20比9攻勢逆轉戰局。

2017世大運女籃銅牌戰，中華隊靠著後衛陳晏宇（白衣）攻下34分。(中央社)

「雖然我們半場落後，但是我們沒有放棄。」第3節遠投近切都得手，陳晏宇提到自己火燙手感笑說，「其實今天投第一球就覺得手感不錯，信心就來了。而且發現對手也沒有對上，就大膽投出去。」

單節攻下15分領軍逆轉，連美籍總教練華格納都稱讚，「今天陳晏宇上演她的奇蹟，能在這種大比賽有如此表現，肯定印象深刻。」

(中時電子報)