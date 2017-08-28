NASA設計金星探測器 採極簡單風格抗高熱

金星環境嚴苛，電子元件極易受損，因此航太總署試圖儘量減少半導體元件的使用，而利用機械裝置。(圖/NASA)

我們的鄰居金星，是個極像極熱地獄的地方，它的大氣層絕大多數是二氧化碳，加上離太陽接近，強大的溫室效應使得金星表面溫度高達460度以上，如此嚴苛的環境使得精密儀器無法長時間在金星探測，所以美國航太總署試著用簡約又粗壯的設計，以單純的機械結構製作金星探測器，或許這是一種解決方案。

「科學警報」(ScienceAlert)報導，金星表面溫度極高，平均表面溫度460度連鉛都會被熔化，而且金星的大氣壓力是地球的90倍，還有腐蝕性的硫酸雲，都讓金星是太陽系環境最嚴酷的地方。

說起金星探測，成就最大的是前蘇聯。1967年，俄羅斯的金星4號(Venera 4)探測器首次嘗式登陸金星，也確實在降落過程中傳回了金星大氣層的資料，但是下降到距金星表面24.96公里時就失去訊號。1970年，金星7號終於成功登陸金星表面，但是僅存活了23分鐘，傳回一些微弱訊息後就被高熱高壓摧毀。

前蘇聯在1982年的金星13號探測器，拍攝到金星的表面照片，右邊照片中，一個白色半圓形物體是探測器的相機蓋子，曾被網路謠言說成是金星表面的蠍子。(圖/歐洲太空總署)

金星13號探測船模型。(圖/NASA)

到1975年，金星9號也登陸金星成功，這回機器運作順利，成功送回了登陸器周圍的幾張黑白照片，不過時間也不長，53分鐘後就被沙塵暴砸毀了。

然而，真正的金星調查冠軍是金星13號，成功的發送14張彩色照片和8張黑白照片，並且成功的存活2小時，還分析了登陸點附近，被稱為維納斯岩的石塊。

在過去三十年中，各國的航太單位都沒有再試圖登陸金星，主因當然是環境過於嚴苛，而且在現在已有強力雷達技術，可以穿透濃厚雲層，利用回波來分析表面現象。

NASA設計的金星探測器。

但是仍然有研究團隊想要挑戰金星，在噴射動力實驗室(JPL)有一個名叫「極限環境自動裝置研究室」(Automaton Rover for Extreme Environments，AREE)的團隊，想出了以簡約的齒輪機械為運作原理的登陸器，希望能克服高熱和高壓環境。

AREE師法19世紀查理．巴斯卡(Charles Babbage)設計的齒輪計算機，或者類似機械時鐘的機制，這種安排可以減少出錯，至於無線電裝備也設計的很簡單，類似礦石收音機的方式，至於傳送訊息和移動所需要的電力，則安裝了一台風力發電機，我們相信金星的風力相當強勁。

目前AREE還在概念階段，他們認為這種結合電子技術和機械原理的新式探測器可以比現在的形式更為耐用，未來要前往土衛六泰坦衛星，調查上頭的甲烷湖泊，或是木衛二歐羅巴衛星在冰層下的鹹水海洋，可能這種簡約設計的探測船更為合適。

(中時電子報)