南躍時尚決賽名單出爐 見證本土時尚原創力
由台南市政府經濟發展局主辦的「2017南躍時尚·台南原創時裝周」服裝創作比賽，日前決賽名單出爐，包含「吉光片羽Dust of Time」、「莫沒默墨」、「孟宗」、「Tease and Hospitality 捉弄與款待」等共計10組作品，自142組報名件數中脫穎而出，決賽也將在10月7日於香格里拉台南遠東國際大飯店舉行，總獎金高達22萬元。
為發掘國內優秀設計人才而舉行的精采賽事，今年5月初開放報名之時就吸引台灣各大知名服裝設計學校學生參與，經歷初賽、複賽的激烈廝殺後，終誕生10組優異作品，決賽屆時也將由20位伊林名模演繹，多名名模藝人亦會在當天共襄盛舉。而於10月2日舉辦的「南躍時尚原創時裝周」記者會，知名藝人賴琳恩更將盛裝出席，與大眾一起見證本土的時尚原創力。
(中時)
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