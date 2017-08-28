婦人攜4歲兒失聯，婦人遺體疑在新港被人發現。(高錦如翻攝)

高錦如/嘉縣報導

嘉義縣太保市一名34歲侯姓女子，26日帶著4歲兒離家，與家屬失聯，家屬相當著急並四處尋找，最後竟在嘉南大圳旁發現婦人手機和鑰匙，家屬立即通報警消協尋，今晚7點多該名婦人疑在新港鄉南港支流被人發現，但4歲兒目前下落仍不明，消防人員到場時，婦人已無生命跡象，家屬目前正前往確認中。

警方調查，侯女26日上午騎機車與汽車擦撞，雖然只是小擦撞，但婦人在進行筆錄時，情緒相當不穩定，擔心被家人罵，沒想到下午家屬就報案她失聯。

嘉義縣消防局表示，今晚7點45分接獲民眾報案指稱，有人擱在新港鄉南港段支流上，新港消防分隊據報立即出勤，到場時發現婦人已無生命跡象。

(中時)