世大運》「那1漏」讓金牌教練郭李建夫 首次向國人致歉

國際賽領軍戰績輝煌的郭李建夫，為中華隊本屆僅獲第5首度向國人致歉。(本報系資料照)

中華棒球隊最後1戰擊敗俄羅斯拿下第5，為本屆世大運畫下句點，但總教練郭李建夫心情沈重的說：「這次沒達到預期目標（奪金），沒符合國人的期望，覺得很抱歉！。」

中華棒球隊本屆以衛冕隊，在自己國家尋求2連霸，賽前評估衛冕成功機會相當高，豈料首戰法國9下外野手王正棠發生「再見失誤」，3比4遭逆轉，第3戰對韓國再出現多次守備、跑壘疏失，再以3比6敗北，預賽1勝2敗，尤其對法國之戰的「1漏」，成為無緣4強賽爭冠的致命傷。

中華隊原本預估金牌變第5，對有「金牌教練」的郭李建夫而言，更是國家隊教頭生涯，輸的最不甘心的一役。

2014年11月在台灣舉行的首屆U21世界盃，是郭李建夫首度擔任國家隊總教練，當時中華隊陣容以業餘球員為主，僅3名職業球員效力，但先後擊退擁有超過10名職業球員的韓國與日本，將冠軍留在台灣。

2015年光州世大運，郭李建夫掌兵符出征，在預賽及4強賽以4戰全勝晉級金牌戰，最終金牌戰因雨取消，中華隊與日本並列金牌，這也是中華成棒隊世大運史上首金；同年底，郭李建夫帶領以業餘球員為主、搭配6位選外球員的中華隊，再戰亞錦標賽，在韓國提前封王下，於亞軍戰以3比1擊敗日本，連3屆獲得不錯的亞軍。

郭李建夫擔任中華隊總教頭前3次戰績，2冠1亞，為歷年國家隊在國際賽戰績最佳，贏得「金牌教頭」美譽。

早在贏得光州世大運金牌不久，就確定再由郭李建夫領軍中華隊，於2017年台北世大運奪金牌2連霸，從挑選菁英，到長期在國內外集訓、熱身賽，郭李建夫對衛冕成功成竹在胸，但怎麼也沒料到，最後不是敗在投手、打擊，而在輸在跑壘與守備。

在台北世大運之前，郭李建夫率領中華隊在去年U23世界盃棒球賽僅獲第7名，但本屆世大運輸的最不甘，因為中華隊是奪金呼聲很高的隊伍。

賽前問郭李建夫中華隊只獲第5是否教頭生涯的最大挫敗？他沈默約20秒說不出話，後才勉強了一句：「很不是滋味！可是球是圓的，沒什麼啦！」。

俟與媒體記者聊開心情較放鬆時又說：「我們早上練、下午也練，以前練50個球不夠，下次就練500個球，不過天母球場的風向外野手本來就很難判斷，很容易發生漏接失誤。」他最後表示，賽前不知要對這屆比賽怎麼談心得，等比賽結束後再說。

擊敗俄羅斯賽後，這位金牌教練因本屆爭金失利，首度公開向國人致歉：「沒有達到設定的目標與國人期望，覺得很抱歉！」。

郭李建夫賽後勉勵全隊說：「雖然這次沒贏金牌，但學到什麼經驗、教訓，一定要緊記在心，回去後努力加強改善，以後如果再穿中華隊球衣，再努力為中華隊效力。」他希望球員如此，自己何嘗不是！

(中時電子報)