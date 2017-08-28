王大陸《狼殿下》霸氣談情

王大陸。（京騰娛樂提供）

王大陸與李沁。（京騰娛樂提供）

古裝劇《狼殿下》28日曝光首支「戰愛」片花，王大陸從一位帶領戰狼的「冷血渤王」到與小狼嬉戲的「純真狼仔」，最後變身撩妹大神，與女演員李沁霸氣談情，2分半鐘3度翻轉形象，角色如《X戰警》般的超能力。片花上線後，網友直呼期待，而《我的少女時代》導演陳玉珊與王大陸的王牌組合，也讓《狼殿下》海外版權提前熱銷。

再次和王大陸合作，陳玉珊表示，由於《我的少女時代》「徐太宇」角色的痞帥讓人印象深刻，她一度擔心王大陸會侷限在同一個表演方式，後來他的表現證明擔心是多餘。「在《狼殿下》中從一個令人寒顫的眼神，到一個融化人心的笑容，角色跨度很大，對演員來說是極大挑戰。」

對陳玉珊的肯定，王大陸開心說，一開始他也擔心達不到要求，壓力非常大，還好所有的努力都是值得的。《狼殿下》目前仍在象山趕拍，高溫酷暑下，王大陸為戲必須穿著厚重戲服及盔甲，在大太陽下曝曬、打動作戲，他仍堅持親自上陣。

(中時)