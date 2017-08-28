世大運》福原愛到場聲援 中華男雙輸球憾銅

江宏傑(右)與陳建安的桌球男雙組合最後摘銅收場。(中央社)

2017世大運中華隊江宏傑配陳建安、廖振珽配李佳陞2組人馬，今(28日)出戰男雙4強賽，但出師不利，先是廖李配以3比4敗陣，接著對戰日本森薗政崇和大島祐哉組合的江陳配，雖一度以2比0領先，但後段氣力放盡，加上陳建安腳抽筋影響發揮，最後也以3比4輸球，並列銅牌作收。

中華隊2組雙打的4名選手，在稍早的男子單打都有出賽，其中陳建安更是拚進4強賽，短暫休息後就得再戰雙打，體力上是一大考驗。而今天4人征戰準決賽，除有全場台灣觀眾的加油聲作為後盾，江宏傑的孕妻福原愛也到場替老公打氣。

江陳配開賽氣勢十足，14比12、11比9連拿2局取得領先；然而森薗跟大島非等閒之輩，硬是以11比9、13比11追平。隨後到關鍵第5局，陳建安腳出現抽筋現象，儘管他依舊回到場上，但表現多少會受影響，也讓日本組合有機可趁，以11比7、11比3連拿2勝，逆轉擊敗江陳配。

另一場比賽，則呈現不同的狀況。廖李配先是連丟3局，不過展現不服輸的鬥志，硬是取得3連勝扳平戰局。不過到關鍵第7局，南韓組合依舊技高一籌，11比7擊敗廖李配。中華隊2組男雙敗下陣來，並列銅牌。

(中時電子報)