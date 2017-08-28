世大運男子1600公尺接力 中華隊「踩線」遭取消資格

世大運男子1600公尺接力決賽，中華隊因為踩到別隊的跑道被判失格，賽後選手們難過的聚在一起相互鼓勵。（季志翔攝）

世大運男子1600公尺接力決賽，中華隊拿到第四無緣得牌，賽後第一棒王偉旭難過得趴在地上。（季志翔攝）

中華隊今天在世大運1600公尺接力決賽跑出3分8秒56，成績原本排在第4，但賽後檢視影片，中華隊楊隆翔被認定誤踩接力區的線，故中華隊資格被取消。

中華隊今天由王偉旭、余晨逸、楊隆翔、陳傑參加男子1600公尺（4X400公尺）接力決賽，4人在決賽中跑出3分8秒56的成排在第4，未能再有獎牌進帳。

賽後大會檢視錄影畫面，中華隊在2、3兩棒接棒時，楊隆翔誤踩接力區的線，因此取消中華隊資格，成績也不予採計。

(中時)