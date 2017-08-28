哈維重創德州逾3萬人進收容所 川普親訪災區

美國十年來最大的風暴哈維颶風重創德州，迫使超過3萬人離開家園，住進臨時收容所，官員28 日警告，危險尚未結束。美國總統川普擬於29日親訪災區，白宮將在28日稍晚公布細節。

代理國土安全部部長杜克28日在華府簡報中說，德州的淹水不太可能快速消退，預期將有更多人被迫遷離家園。杜克警告，事件尚未結束，「哈維依然是一場危險和歷史性的風暴」。

哈維是美國十年來所遭遇的最強大的風暴，也是1961年來襲擊德州最大的暴風。

這場颶風是川普上台後面臨的第一椿重大天災，白宮已宣布川普將於29日赴德州災區視察，但相關細節尚待敲定。美國大眾媒體高度關注川普政府的因應措施，以期避免重蹈小布希總統卡翠納風災覆轍。

(中時)