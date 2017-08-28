氣質美女負傷練格鬥擒拿照打
法務部調查局迷你劇集《機密訊號》28日開鏡，全劇內容參考真實故事改編，情節包括國家重要機密遭竊取，調查局為了保護國家安全與敵對勢力互相角力，情節緊張刺激。共3集，每集60分鐘播出，預計11月播出。
特別的是，這部是由《花甲少年轉大人》導演李青蓉拓展戲路之作，其情感細膩的精準度，場面調度的能力，將為這部國安劇提高亮點。演員則由黃騰浩、坤達、林逸欣、林雨宣、梁登凱、黃迪揚、陳大天、張東晴及李依瑾等人演出。
令人擔心的是，林逸欣之前骨盆受傷，才剛開刀休養，不畏骨盆再度裂傷的可能，她說武術演出是最吸引她的，自己幾乎比男演員們更認真上課，為的就是練出好身手，既拓展戲路也可防身。
坤達在本劇中飾演神秘黑衣人，今他出席開鏡，一雙雄壯胸肌幾乎要衝破白色T恤，原來他最近狂練健身，「我在劇中有很多武打戲，不能『白斬雞』上場，總要像『洛基』吧！」除了健身，他還狂練武術動作，希望自己飾演的黑衣人能像「夜魔俠」一樣酷。
其實他本來就是健身迷，每天補充蛋白質，一周上三到四次健身房，即使在家，核心肌肉群的鍛鍊，仰臥起坐、伏地挺身必不可少。這樣練習下來，被身邊女性朋友笑說「E罩杯的胸肌
，叫我們臉往哪放」？他笑說，以前是「花美男」，現在就要做「熟齡美男」，愈老愈性感。
本劇定調為懸疑動作國安迷你劇，李青蓉導演說：「這種劇型套路務求連環套，處處隱藏陷阱，令觀眾喘不過氣。」她更要求武打逼真，開拍前特別聘用武術指導，要求演員接受武術訓練。黃騰浩擔任調查局幹員與擔任反派角色的坤達在劇中就有多場精采對手戲。劇組透露，西洋武術如硬底子的格鬥術和中國武術中如擒拿以巧制猛的手路都會用上。
(中時)
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