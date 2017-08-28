黃金業務名聲太響亮 台銀遭疑似詐騙集團冒用名號

由於黃金業務名聲太響亮，台銀疑似被詐騙集團在line上冒用名號進行黃金銷售。據了解主要是民眾在Line上面看到相關的訊息，向金管會詢問，金管會上週去函台銀之後，才發現台銀遭冒用名號，對此台銀特別趕在週一發出澄清。

台銀指出，金管會上週發函台銀，有民眾從line上獲得訊息，以台銀及某知名瑞士品牌黃金條塊名義提出大額的黃金交易買賣，但有關民眾所述黃金條塊交易的流程與做法，都不是國際黃金銀行或交易商的正常營運方式，呼籲民眾不要受騙。

對於line上所流傳的疑似冒用台銀名號詐騙內容，台銀主管進而敘述，包括第一次交易需在台銀開戶並存入大筆金額，之後填寫購買黃金意願書就可以拿到黃金，且有三個銀行官，於該行負責驗貨、收款、送貨等情事，都與台銀目前銷售黃金條塊的作法完全不同，台銀銷售黃金條塊均由該行各分行直接出售予客戶，是在營業時間內，依交易時掛牌的賣出價購買。

(工商)