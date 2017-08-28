世大運》日本4比0完封韓國 明與美國爭棒球金牌

上屆與中華隊並列金牌的日本棒球隊，今（28日）在4強賽排名賽最後1役以4比0完封韓國，明與美國爭奪本屆金牌。

棒球賽程明在天母棒球場進行最後1天決賽，中午12時由韓國與捷克進行銅牌戰，晚上6時30分由日本與美國進行金牌戰。

(中時電子報)