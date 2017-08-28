洗車高壓水槍藏危機 連小玉西瓜也遭擊穿

新竹一群年輕人闖入路邊洗車場，把洗車用的高壓水槍當成玩具水槍四處噴人，但這樣的行為其實具有相當大的危險性，自助洗車場的高壓水槍壓力到底有多大，記者到洗車場實地測試，沒想到高壓水槍竟然能擊穿了一顆小玉西瓜，如果噴到的是家裡的小朋友或是脆弱的眼睛，後果恐怕不堪設想。

高壓水槍威力超強大，噴出來的水壓每平方公分可達50到200公斤，威力十分強大，曾經就有民眾在洗車時不小心將水槍噴到手臂，隔著兩層衣服還被噴到皮開肉綻，造成6公分長的傷口。

洗車高壓水槍藏危機 連小玉西瓜也遭擊穿

高壓水槍噴出的水柱過強不但會傷到愛車，噴到眼睛等脆弱的地方還可能造成失明等無法挽回的傷害，高壓水槍暗藏殺機，自助洗車千萬不要拿自己或別人的生命安全開玩笑。

(中天)