世大運》無緣金、銀 我桌球男雙並列銅牌

終場陳建安（左起) 江宏傑這組搭檔以2比4敗給日本隊僅摘下銅牌。（陳怡誠攝）

完賽後，江宏傑（左起）陳建安向在場加油民眾揮手致意。（陳怡誠攝）

中華隊廖振珽（前）、李佳陞（後）面對世界排名50名內韓國組合林仲勛／張宇鎮力拼7局才以3比以4敗北無緣晉級冠軍戰摘下銅牌。（陳怡誠攝）

（23：14更新）桌球男子雙打2組人馬陳建安╱江宏傑、廖振珽╱李佳陞28日今晚殺入4強戰，廖振珽╱李佳陞以3:4輸給南韓，陳建安╱江宏傑則是以2:4不敵日本，雙雙並列銅牌，無緣進入稍晚的金、銀牌之戰，最後一次參加世大運的江宏傑說「很想把金牌留在台灣！」雖然有點可惜，但是戰術、執行已稱得上完美。

陳建安╱江宏傑將戰老對手、今年世界錦標賽男雙銀牌日本大島祐哉／森薗政崇，我國拿下前2局後，之後卻不幸以直落4敗北。

同時間開打的廖振珽╱李佳陞則對上世界排名第44、48的林仲勛／張宇鎮，兩人連丟3局後，一度扭轉局勢拿回3局，最後卻在第七局時以7:11輸掉第7局。

李佳陞賽後哽咽表示，「謝謝來看我們比賽的大家、很抱歉沒有把金牌留在台灣」。

教練劉羿德、賴冠珅指今天賽程密集，讓選手專注力大降，「不過這也不是輸球的藉口」，整體而言仍對選手勇於奮戰的精神，給予高度肯定。

世大運桌球男、女單打淘汰賽今天進行64至8強共4輪比賽，我4位男選手都挺進16強，陳建安擊敗南韓林仲勛晉級4強，明天將對戰北韓Pak Sin Hyok，廖振珽雖然力抗北韓選手崔日順利挺進8強，但最後仍不敵法國選手Alexandre Robinot。江宏傑則不敵世界第18強日本吉田雅己，李佳陞則敗給南韓張宇鎮，雙雙無緣8強賽。

女子單打部分，「一姊」鄭怡靜擊敗南韓李恩惠、羅馬尼亞Ciobanu Irina，順利晉級四強，明天將出賽將出戰北韓削球好手金松怡；陳思羽擊敗日本鈴木李茄晉級8強，但以直落4敗給羅馬尼亞的Bernadette Cynt Szocs；鄭先知則是在16強賽對戰北韓金松怡時因傷棄賽，提前離開戰場。

(中時)