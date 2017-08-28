世大運》兩小時苦戰 中華男排不敵瑞士

中華男排28日與瑞士鏖戰快兩小時，才以1比3敗下陣來。(2017世大運組委會提供)

中華男排28日在清華大學體育館遭遇瑞士，結果歷經近2小時惡鬥，中華隊以28比30、26比24、17比25、20比25吞敗，29日將跟加拿大爭搶台北世大運男排第11名，時間在下午1點，場地仍在清華大學體育館。

吳宗軒攻下全隊最高18分，劉鴻敏也拿17分，上屆光州世大運爆冷搶下第4的中華男排，將視29日與加拿大比賽結果，決定台北世大運到底是拿第11名或第12名。

(中時電子報)