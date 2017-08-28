替代役男熱心公益　送愛心午餐回饋鄉里

替代役男暖心送便當。（新北市金山區公所提供）

替代役男關懷服務長者。（新北市金山區公所提供）

新北市金山區公所今（28）日帶領2名替代役役男，前往參加老人共餐活動，為鄉里的長輩們測量血壓，關懷鄉里長者的身體狀況，替代役男熱情服務態度和發自真心關懷，讓許多長者稱讚。

區長陳國欽表示，目前在區公所服勤的替代役役男都是金山本地的青年子弟，平日積極參與各種公益服務，除了投入共餐服務鄉里外，也主動在全台血庫面臨血荒時，義不容辭挽袖捐血；另外每月也不辭辛勞登門關懷在地獨居長者，將熱騰騰的愛心便當送到每位長者的手裡，役男的熱情服務，溫暖了無數長者的心。

金山區公所表示，透過公益服務讓役男有機會回饋鄉里，培養關懷弱勢和尊重生命的態度。

(中時)