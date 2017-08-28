響應花博精神，中市出現桃花源打卡秘境

台中市南屯區單元三出現1600坪親水生態公園，免費開放參觀，成為網友夯傳的打卡秘境。（盧金足攝）

走過竹編城門，映入眼廉的是豁然開朗的藍天及湖水綠意美景。（盧金足攝）

惠宇建設總經理顏定滄免費開放「一森青」基地打造的地景公園，民眾不亂丟垃圾，保持園區乾淨，讓他很感動。（盧金足攝）

竹枝設計如愛斯基摩人冰洞，屋頂設計一個「台灣」造型，成為亮點。（盧金足攝）

市長林佳龍推動台中花博GNP精神，建築業也以GNP「花現GNP：Green生態、Nature生產、People生活」啟動城市新亮點，南屯出現1600坪現代桃花源，湖水和樹木還有竹編地景的生態地景，有如台中版「水漾森林」，在網路掀起秘境熱潮。

「不用門票？」「這是誰的秘密花園？」民眾行經五權西路和永春東七路「單元三」附近，忽然眼睛一亮，被這座在都市美景吸引，紛紛來打卡拍照。

惠宇建設總經理顏定滄表示，在土地開發前綠美化，歷經半年時間，將新建案「惠宇大聚」要種植做為樹木銀行，楓香、落羽松 等樹木就是最宜人的大自然。

生態地景規畫人工湖，還有層次起伏的綠草山坡，竹子編織的城門，讓民眾穿過後看到的是豁然開朗的藍天及湖水綠意的美景，走過湖中路徑，到竹枝設計如愛斯基摩人冰洞小憩，屋頂設計一個「台灣」造型，成為亮點，且竹編具遮陽效果，吹來陣陣涼風，暑氣全消。

惠宇建設陸續以造景養地，不設接待中心，反而獲民眾認同，帶來超人氣，最近市府建設局在后里森林園區推低侵擾、低密度開發、低限度破壞施工「3低」生態棲地保育，即與惠宇「一森青」基地的生態地景宗旨不謀而合。

「自然共生不是只營造地景，還要融入生態！」顏定滄說，友善環境，意外在網路成為夯傳秘境，白天鳥叫晚上蛙鳴，形成大自然生態，入夜後燈光照映，美麗浪漫宛如童話世界。

免費開放參觀，只要求不要亂丟垃圾，顏定滄很感動民眾都很配合，遵守入園秩序，園內沒有設垃圾桶，但看不到一張垃圾，投入心力打造的生態美景，不只增加休閒好去處，也上了一堂環境生態課程。

惠宇建設繼「惠宇大聚」、「惠宇五十七間堂」熱銷，在單元三最核心再推出的「一森青」新案，強調低密度、高綠覆、高便捷與高文化優勢總和，發揮GNP理念，顏定滄說，自己常來這座生態基地，看到生態公園的美景，心裡也羡慕以後住在這裡的住戶「好幸福！」

(中時)