警訊！美麗島民調：民眾對民進黨好感度只剩2成8
美麗島電子報28日公布最新民調，在朝野兩大黨好感度評價，民進黨好感度只剩28.3%，稍優於國民黨的24.5%；反感者為47.6%，國民黨則是47.4%。整體而言，民眾對民進黨的好感度下降，反感者略超過國民黨。
對此民調，資深媒體人陳敏鳳評論指出，原本民進黨好感度遙遙領先總統民調，但在面臨2018年初選的派系紛擾，政黨形象似乎因此受損，這是民進黨重回執政之後，出現的重要警訊。
美麗島此前所做民調，今年3月民進黨好感度為35.8%%，總統滿意度為29.5%；4月時，民進黨好感度為32.9%，總統滿意度為31.5%，到了今年7月，民進黨好感度為30.1%，總統滿意為28.9%。然而8月的最新民調卻顯示，民進黨好感度跌到28.3%，總統滿意度為27.2%，雙方相差僅約1.1%。
陳敏鳯指出，815停電事件為了中油董事長陳金德該不該辭職，意外引爆了派系鬥爭的插曲，這可能是政黨形象下滑的原因。
而派系之爭的主因是在2018年的初選競爭，尤其高雄市初選引發的角力及惡質化選風，正逐步焚燒這個黨過去8年來所累積的政治資本。
(中時電子報)
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