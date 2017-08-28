當京腔戀上交響樂 快雪時晴經典再現
枯榮錯落的樹木，在旋轉舞台上生滅，京劇名角唐文華、魏海敏的京腔和交響樂交錯，唱出書法名家王羲之《快雪時晴帖》裡的情義深重。睽違10年，國光劇團與國家交響樂團將重演經典作品《快雪時晴》，再現京劇與交響樂融合之美。
國光劇團藝術總監王安祈表示，10年前將京劇和交響樂團結合在一起的表演方式，是國內首創，也經過許多磨合的過程，「以東方京腔和西方美聲融合手法，說一個靈魂飄盪許久，尋找安身立命之處的故事，在當時是很開創的作法，令人印象深刻。」
《快雪時晴》以王羲之與摯友張容的交情為背景，雙方的家族都在五胡亂華之時而遷徙至江南，因此兩人曾相約有朝一日要收復失土，在張容晚年時，卻收到王羲之捎來的《快雪時晴帖》，字裡行間除了問候，也表明他不再執著於北征，張容並不認同王羲之的想法，但卻因為戰死沙場而無法反駁，他的靈魂因而展開一段尋找何處是家鄉的旅程，穿越多重時空，最後回歸於大地之母的懷裡。
《快雪時晴》首演版本由李小平擔任主創導演，這回再重演，由王冠強和戴君芳擔任雙導演。
戴君芳表示，過了10年，劇場技術普遍提升，因此這回在舞台美術設計上也有大幅度的變動，「將會變得更為寫意、輕盈，原本的樹林改由象徵性的手法代替，而原本劇中裡故宮的櫃子，也會運用特殊技術讓它浮空飛起，水墨元素也加入互動科技元素，讓水墨更有靈性，也更貼近劇本裡談到的時空隧道之感。」
《快雪時晴》將於10月27日至29日，在台北國家戲劇院演出。
(中時)
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