魏海敏飾演大地之母 新造型搶眼
魏海敏的嗓音一向甜美、具有穿透力，她在《快雪時晴》裡飾演「大地之母」一角，和飾演張容的唐文華對戲，也以京腔和美聲融合的唱法，展現她的好歌喉。
魏海敏表示，大地之母一角具有神性和母性的力量，「我在劇中以歌唱和身段作為主要的表現形式，完全沒有任何台詞，是我演員生涯中少見的情況。」
此外，10年前魏海敏「大地之母」的造型，較偏向觀音神祗的外型，這回則是經過重新設計，將山水字畫穿戴在身上。
(中時)
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