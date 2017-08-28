魏海敏飾演大地之母　新造型搶眼

魏海敏在《快雪時晴》裡飾演「大地之母」一角，2017年演出版本新造型搶眼。（國光劇團提供）

魏海敏的嗓音一向甜美、具有穿透力，她在《快雪時晴》裡飾演「大地之母」一角，和飾演張容的唐文華對戲，也以京腔和美聲融合的唱法，展現她的好歌喉。

魏海敏表示，大地之母一角具有神性和母性的力量，「我在劇中以歌唱和身段作為主要的表現形式，完全沒有任何台詞，是我演員生涯中少見的情況。」

此外，10年前魏海敏「大地之母」的造型，較偏向觀音神祗的外型，這回則是經過重新設計，將山水字畫穿戴在身上。

(中時)