金庸武俠小說變身舞台劇「鵰從小記」

非伶劇團改編自金庸小說《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》，推出舞台劇《鵰從小記》。（非伶劇團提供）

將膾炙人口的金庸武俠小說搬上舞台！非伶劇團改編自金庸小說《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》，推出舞台劇《鵰從小記》，金庸迷所熟悉的角色郭靖、黃容、楊過、小龍女等人也都現身其中。演出場地為台北寶藏巖邊境廣場，在大石、樹藤以及老樹等自然環境中，帶領觀眾走入金庸的武俠世界。演出於9月1日至3日舉行。

(中時)