惠譽（Fitch）周一以卡達外交遭孤立為由，宣布將該國債信評等由「AA」降至「AA-」，債信展望由負面觀察降至負面。惠譽表示，沙烏地阿拉伯等波灣國家聯合抵制卡達，切斷卡達與這些鄰國的外交與貿易連結，預料此情況短期內無法獲得解決。

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